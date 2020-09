Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Para Prezydencka weźmie udział w obchodach rocznicy sowieckiej agresji na Polskę

Source: President of Poland in Polish

Zapowiedzi prasowe / Para Prezydencka weźmie udział w obchodach rocznicy sowieckiej agresji na Polskę

Czwartek, 17 września 2020 13:15

Para Prezydencka weźmie udział w obchodach rocznicy sowieckiej agresji na Polskę

W czwartek, 17 września br. o godz. 13.15, przed pomnikiem ku chwale żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Wytycznie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach 81. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę. Organizatorem obchodów rocznicy jest Straż Graniczna.

Podczas uroczystości planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

***

Zapraszamy do udziału przedstawicieli mediów. Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, PESEL, nazwę redakcji, nr legitymacji prasowej oraz numer telefonu kontaktowego, prosimy przesyłać na adres

, w terminie do 16 września br. (środa) do godz. 9.00.

Instalacja wozów transmisyjnych przy pomniku w Wytycznie (koordynaty 51.440718, 23.242925) do godz. 10.30. Wejście przedstawicieli mediów do sektora prasowego do godz. 12.45.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału mediów w wydarzeniu udziela ppor. SG Anna Michalska, tel. 721 960 507.

Informacji nt. udziału Pary Prezydenckiej w wydarzeniu udziela Marcin Skowron, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tel. 721 800 943.

