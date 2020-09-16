Source: Russia – Council of the Federation

Реализация инвестиционных проектов, за которыми закреплена квота на инвестиционные цели пользователей Карелии, стала возможна благодаря принятию изменений в федеральное законодательство о рыболовстве, отметил сенатор.

В рамках реализации механизма инвестиционных квот в настоящее время в городе Кондопога Республики Карелия построены крупные рыбоперерабатывающие заводы с объемом производства филе, фарша и иных продуктов из трески и пикши 71,5 тонн в сутки (стоимостью проекта 1 253 млн рублей) и 56 тонн в сутки (стоимостью проекта 919 млн рублей).

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Об этом проинформировал председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия который принял участие в мероприятиях, посвященных подготовке к вводу в эксплуатацию двух рыбоперерабатывающих предприятий, построенных в Республике Карелия.

Как рассказал парламентарий, строительство этих предприятий с нуля стало возможным благодаря принятию в 2016 г. изменений в федеральное законодательство о рыболовстве, создавших систему квот на инвестиционные цели. «На протяжении последних лет Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принимал активное участие в доработке проектов постановлений, распоряжений Правительства РФ, которые создали нормативную базу системы инвестиционных квот. Чтобы процедуры, устанавливаемые этими актами, были понятны и прозрачны, не содержали излишних требований и барьеров, эффективно работали для рыбаков, соответствовали целям и задачам закона, при Комитете была создана рабочая группа по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства», — сообщил Алексей Майоров.

По его словам, рабочая группа является площадкой, созданной Комитетом для участия регионов, представителей рыбацких сообществ в выработке совместных решений. У Союза рыбопромышленников Карелии неоднократно запрашивалось экспертное мнение по проектам нормативных актов, а председатель Союза Илья Раковский приглашался к участию в заседаниях группы, посвященных созданию института инвестиционных квот.

Алексей Майоров подчеркнул, что одна из основных задач, стоящих перед отраслью, — увеличение темпов структурно-технологической модернизации рыбохозяйственного комплекса, который играет значительную роль в поддержании продовольственной безопасности страны и улучшения качества жизни населения. «Созданная система квот на инвестиционные цели — важнейший элемент современного рыбохозяйственного комплекса и определяет потенциал его развития в долгосрочной перспективе», — считает законодатель.

Сенатор обратил внимание, что в рамках механизма инвестиционных квот должно быть построено 25 новых рыбоперерабатываюших заводов (14 – на Дальнем Востоке и 11 – на Севере) стоимостью 21 млрд рублей. В настоящее время на Дальнем Востоке уже построено 6 завода, 4 в Камчатском крае и по одному на Курильских островах и в Приморском крае. На Северном бассейне также уже реализованы 3 объекта инвестиций. Например, рыбоперерабатывающий завод в Архангельске с суточной производительностью 50 тонн рыбопродукции и 6 тонн продукции из отходов.

Алексей Майоров отметил, что реализация системы инвестиционных квот является важнейшей задачей законодательной и исполнительной власти страны, поскольку позволит обеспечить гарантированное и устойчивое снабжение населения страны доступной, безопасной и качественной рыбной продукцией, обеспечит создание новых рабочих мест в прибрежных субъектах Российской Федерации.

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