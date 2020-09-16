В Забайкалье прокуратура предотвратила нарушение прав жителей села из-за остановки энергетиками подачи электричества на котельную

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Забайкальского района Забайкальского края провела проверку соблюдения жилищных прав граждан по факту введения режима ограничения подачи электроэнергии в отношении модульной котельной.

Установлено, что акционерное общество «Читаэнергосбыт» с 1 июля 2020 года из-за возникшей задолженности ввела режим ограничения подачи электроэнергии на котельную с. Даурия. Указанная котельная в теплый период времени обеспечивает отопление 13 многоквартирных домов населенного пункта, в которых проживают около 2 тыс. человек, а также социальных объектов, включая больницу, школу и детский сад.

Ограничение подачи электроэнергии создало угрозу массового нарушения прав граждан.

Прокуратура направила в суд исковое заявление и потребовала от энергосбытовой компании возобновить подачу электроэнергии на котельную. Одновременно представители надзорного ведомства заявили ходатайство о применении обеспечительных мер в виде восстановления электроснабжения котельной, которое рассмотрено и удовлетворено с обращением решения суда к немедленному исполнению.

Кроме того, прокуратура объявила должностному лицу акционерного общества «Читаэнергосбыт» предостережение о недопустимости нарушения закона и предупредила его о возможном привлечении к ответственности в случае неисполнения определения суда и нарушения прав граждан.

После вмешательства прокуратуры подача электроэнергии на котельную с. Даурия возобновлена.

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