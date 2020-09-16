В Ингушетии по искам прокурора самовольно захваченные пять земельных участков возвращены муниципалитету

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Сунженского района провела проверку исполнения земельного законодательства.

Установлено, что пятеро местных жителей самовольно заняли земельные участки в с.п. Нестеровское площадью 5000 кв.м, собственником которых является администрация Сунженского района.

В 2012 г. с использованием подложных документов они незаконно зарегистрировали право собственности на указанные земельные участки.

Судом исковые требования прокуратуры об аннулировании регистрации права собственности удовлетворены. Решения суда вступили в законную силу.

Кроме того, по факту незаконного использования подложных документов правоохранительными органами республики проводится процессуальная проверка.

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