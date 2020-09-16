В Коми директор турфирмы осуждена за присвоение денежных средств клиентов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сыктывкарский городской суд Республики Коми вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения).

Установлено, что директор туристической фирмы в 2019 году заключала с клиентами договоры, подыскивала для них туры, однако полученные денежные средства направляла не на бронирование и оплату путевок, а на свои личные нужды. Всего она похитила 1,1 млн рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности злоумышленницы и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного им ущерба.

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