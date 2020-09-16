В Мурманской области суд приговорил к лишению свободы девушку, совершившую убийство ветерана Великой Отечественной войны

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Мурманский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летней жительницы г. Ковдора. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Установлено, что в июле 2019 г. 18-летней девушка с целью убийства своего 94-летнего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны, и хищения принадлежащих ему денег, находясь в квартире, нанесла пенсионеру камнем удар по голове, а когда потерпевший потерял равновесие и упал в прихожей квартиры, девушка ударила его шесть раз по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

После совершения убийства злоумышленница, не найдя денег в квартире, скрылась с места преступления.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности жительницы г. Ковдора и приговорил её к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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