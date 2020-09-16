Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности провел расширенное совещание в Ижевске.

В рамках рабочей поездки делегации Совета Федерации в Удмуртскую Республику состоялось расширенное совещание, основной темой которого стало совершенствование правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля. Мероприятие провел председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, председатель Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

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По словам сенатора, принятие в весеннюю парламентскую сессию 2020 г. федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» не стало окончанием работы в сфере госрегулирования.

«Регуляторная гильотина», о которой сказал Президент страны, подразумевает коренное изменение не только законодательства, но и многих нормативных правовых актов, издаваемых министерствами, ведомствами

«Мы сделали первые шаги, и нам предстоит еще длинный и непростой путь. «Регуляторная гильотина», о которой сказал Президент страны, подразумевает коренное изменение не только законодательства, но и многих нормативных правовых актов, издаваемых министерствами, ведомствами. Эта процедура подготовки новых редакций, новых нормативных документов, законов займет на федеральном уровне чуть больше года», — отметил Вячеслав Тимченко.

«Нас как палату регионов также очень волнуют вопросы своевременного и гармоничного изменения регионального законодательства и актов местного самоуправления. Для этого мы и приехали в Ижевск, чтобы обсудить с коллегами актуальные проблемы законодательной работы в данном направлении», — добавил парламентарий.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко провел расширенное совещание в Ижевске

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Вячеслав Тимченко

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Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко провел расширенное совещание в Ижевске

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Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко провел расширенное совещание в Ижевске

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Владимир Невоструев, Ярослав Семенов и Вячеслав Тимченко

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В дискуссии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики члены Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и Николай Семисотов, СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области члены Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов, председатель Государственного Совета Республики Владимир Невоструев, НевоструевВладимир ПетровичПредседатель Государственного Совета Удмуртской Республики министр экономики региона Михаил Тумин.

В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии также участвовали председатель Государственного Собрания Республики Мордовия Владимир Чибиркин, ЧибиркинВладимир ВасильевичПредседатель Государственного Собрания Республики Мордовия статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев, представители органов государственной власти субъектов РФ, входящих в состав Приволжского федерального округа.

Участники совещания обсудили практику внедрения в регионах норм новых федеральных законов, вопросы, связанные с реализацией пилотного проекта по формированию в Удмуртской Республике единого органа государственной власти, ответственного за осуществление регионального государственного контроля (надзора), практику реализации подобного проекта в Ульяновской области, а также меры по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Удмуртии и защите прав предпринимателей.

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