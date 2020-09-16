«Газпром газораспределение Курск» обеспечил условия для газификации двух населенных пунктов в Курской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 сентября 2020, 16:45

Компания «Газпром газораспределение Курск» ввела в эксплуатацию межпоселковый газопровод п. Каменец — д. Ратманово. Новая газораспределительная сеть создаст условия для газификации жителей двух населенных пунктов в Железногорском районе Курской области.

«Новый газопровод позволит обеспечить газом 80 домовладений, а также перевести на газ котельную, снабжающую теплом административное здание сельхозпредприятия в деревне Ратманово», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курск» Владимир Агафонов.

Газопровод протяженностью 11,8 км построен в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз». Единым техническим заказчиком выступает ООО «Газпром инвест» в лице филиала «Газпром газификация».

Справка

АО «Газпром газораспределение Курск» входит в Группу ООО «Газпром межрегионгаз».

Компания обеспечивает бесперебойное снабжение потребителей Курской области природным газом. Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов составляет 19 764 км.

Проект реализован в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз».

ООО «Газпром инвест» выступает единым техническим заказчиком в рамках инвестиционной деятельности ПАО «Газпром», курирование деятельности в рамках программ газификации регионов РФ осуществляет филиал «Газпром газификация».

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