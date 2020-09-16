Генеральной прокуратурой РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Дагестан, похитившего бюджетные средства в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя юридического лица, расположенного на территории Республики Дагестан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации в ходе выполнения в рамках государственного контракта по строительству школы в селе Наскент Левашинского района Республики Дагестан в период с 2011 по 2017 годы внес заведомо ложные сведения в отчетную документацию, завысив стоимость строительных работ и включив туда невыполненные работы.

В результате указанных действий были похищены бюджетные денежные средства в размере свыше 11 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан для рассмотрения по существу.

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