Г. Карелова: В 2021 году материнский капитал получат более 1,2 миллиона семей

Source: Russia – Council of the Federation

Возможности использования материнского капитала постоянно растут, отметила вице-спикер СФ.

В 2021 году материнский капитал получат 1,2 миллиона семей, сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя заявление Министерства труда и социальной защиты РФ об индексации маткапитала.

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В следующем году на первого ребенка сумма капитала вырастет до 483 882 рублей, на второго — до 639 432 рублей. Если же на первого ребенка родители не получили выплату, то доплата за второго увеличится на 155 550 рублей. Всего на материнский капитал в 2021 году в проекте бюджета Пенсионного фонда РФ запланированы средства в сумме 443, 3 млрд рублей.

Галина Карелова обратила внимание, что граждане в основном направляют маткапитал на улучшение жилищных условий. Более 90 процентов семей тратят средства на приобретение или строительство жилья. А в 2020 году было разрешено использовать материнский капитал и для строительства жилого дома на садовом участке.

«Возможности использования материнского капитала постоянно растут. Совет Федерации разработал законопроект, который дает право использовать его на газификацию дома полностью или частично», — сказала вице-спикер СФ.

Галина Карелова также напомнила, что процедура получения материнского капитала была значительно упрощена. Сроки выдачи документа сократились с 15 до 5 дней, сроки рассмотрения заявления — с месяца до 10 рабочих дней.

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