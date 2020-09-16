И. Ялалов: Российский нефтегазохимический форум позволяет продемонстрировать самые современные технологии, привлечь инвестиции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в мероприятии, открывшемся в Уфе.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан Ирек Ялалов принял участие в Российском нефтегазохимическом форуме и 28-й специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии», которые открылись в Уфе.

Форум — ежегодное масштабное мероприятие, которое предусматривает насыщенную деловую программу и проведение экспозиции предприятий нефтегазохимической отрасли

Сенатор отметил, что форум — ежегодное масштабное мероприятие, которое предусматривает насыщенную деловую программу и проведение экспозиции предприятий нефтегазохимической отрасли. В рамках форума работают 20 тематических секций по вопросам развития ТЭК.

По словам парламентария, выставка в Уфе позволяет продемонстрировать самые актуальные технологии, привлечь инвестиции и укрепить деловое сотрудничество. «Это возможность продвижения продукции и услуг компаний в современных экономических условиях».

Ирек Ялалов принял участие в Российском нефтегазохимическом форуме и 28-й специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии»

1 из 10

Геннадий Шмаль и Ирек Ялалов

2 из 10

Ирек Ялалов принял участие в Российском нефтегазохимическом форуме и 28-й специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии»

3 из 10

Ирек Ялалов принял участие в Российском нефтегазохимическом форуме и 28-й специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии»

4 из 10

Ирек Ялалов принял участие в Российском нефтегазохимическом форуме и 28-й специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии»

5 из 10

Юрий Важенин и Ирек Ялалов

6 из 10

Ирек Ялалов принял участие в Российском нефтегазохимическом форуме и 28-й специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии»

7 из 10

Ирек Ялалов, Геннадий Шмаль и Юрий Важенин

8 из 10

Ирек Ялалов

9 из 10

Ирек Ялалов принял участие в Российском нефтегазохимическом форуме и 28-й специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии»

10 из 10

«Среди посетителей выставки — специалисты из всех нефтегазодобывающих регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья», — добавил Ирек Ялалов.

Сенатор принял участие в центральном событии форума — Стратегической сессии на тему «Развитие газохимического комплекса в современных условиях: кризис или новые возможности?». В мероприятии участвовали глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, ХабировРадий ФаритовичГлава Республики Башкортостан член Комитета СФ по экономической политике Юрий Важенин, ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры генеральные директора отраслевых компаний, эксперты.

MIL OSI