И. Ялалов: Российский нефтегазохимический форум позволяет продемонстрировать самые современные технологии, привлечь инвестиции

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор принял участие в мероприятии, открывшемся в Уфе.
Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан Ирек Ялалов принял участие в Российском нефтегазохимическом форуме и 28-й специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии», которые открылись в Уфе.
Форум — ежегодное масштабное мероприятие, которое предусматривает насыщенную деловую программу и проведение экспозиции предприятий нефтегазохимической отрасли
Сенатор отметил, что форум — ежегодное масштабное мероприятие, которое предусматривает насыщенную деловую программу и проведение экспозиции предприятий нефтегазохимической отрасли. В рамках форума работают 20 тематических секций по вопросам развития ТЭК.
По словам парламентария, выставка в Уфе позволяет продемонстрировать самые актуальные технологии, привлечь инвестиции и укрепить деловое сотрудничество. «Это возможность продвижения продукции и услуг компаний в современных экономических условиях».
Ирек Ялалов принял участие в Российском нефтегазохимическом форуме и 28-й специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии»
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Геннадий Шмаль и Ирек Ялалов
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Ирек Ялалов принял участие в Российском нефтегазохимическом форуме и 28-й специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии»
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Ирек Ялалов принял участие в Российском нефтегазохимическом форуме и 28-й специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии»
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Ирек Ялалов принял участие в Российском нефтегазохимическом форуме и 28-й специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии»
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Юрий Важенин и Ирек Ялалов
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Ирек Ялалов принял участие в Российском нефтегазохимическом форуме и 28-й специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии»
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Ирек Ялалов, Геннадий Шмаль и Юрий Важенин
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Ирек Ялалов
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Ирек Ялалов принял участие в Российском нефтегазохимическом форуме и 28-й специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии»
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«Среди посетителей выставки — специалисты из всех нефтегазодобывающих регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья», — добавил Ирек Ялалов.
Сенатор принял участие в центральном событии форума — Стратегической сессии на тему «Развитие газохимического комплекса в современных условиях: кризис или новые возможности?». В мероприятии участвовали глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, ХабировРадий ФаритовичГлава Республики Башкортостан член Комитета СФ по экономической политике Юрий Важенин, ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры генеральные директора отраслевых компаний, эксперты.