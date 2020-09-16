Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Набор 2018#ОКП16.09.2020 08:34

Кандидаты в космонавты выполнили программу 2 этапа СППК

На прошлой неделе восемь будущих космонавтов вместе с испытательно-тренировочной бригадой Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина вернулись в Звездный городок, завершив второй этап специальной парашютной подготовки (СППК) на базе Мензелинского филиала автономной некоммерческой организации «Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России».

На протяжении трех недель в небе над Мензелинском кандидаты в космонавты демонстрировали свою психологическую устойчивость и физическую готовность к выбранной профессии. В соответствии с планом-графиком второго этапа подготовки каждый кандидат в космонавты-испытатели совершил по 40 парашютных прыжков. Программа тренировок включала 6 упражнений разного уровня сложности.

Одно из них — прыжок на отработку навыков сложносовмещенной деятельности при сближении с подвижной «целью» в условиях свободного падения. Роль подвижной «цели» выполняет инструктор, а два космонавта, отделившись от воздушного судна, выполняют упражнение сближения с ним.

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Прыжок с выполнением сближения с подвижной «целью» выполняют кандидаты в космонавты отряда Роскосмоса Кирилл Песков и Евгений Прокопьев

При этом обучаемые обязательно ведут репортаж, оценивают расстояние друг от друга, относительную скорость сближения, значения высоты и времени. За 1 200 метров от земли космонавты и инструктор отходят друг от друга на безопасное расстояние (не менее 20-30 м) и раскрывают парашюты. Так обучаемые учатся принимать решения в условиях сильного эмоционального стресса и быстроменяющейся обстановки, готовя психику к напряженной деятельности во время космического полета.

Целью другого обязательного упражнения, входившего в программу специальной парашютной подготовки 2020 года, является обучение космонавта, летящего к земле со скоростью до 250 км/ч, работе с дополнительной информацией. Это могут быть специальные логические задачи или психологические тесты.

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Кандидат в космонавты отряда Роскосмоса Алексей Зубрицкий ведет репортаж и решает логическую задачу в полете

После приземления работа не заканчивается. Космонавты вместе с инструктором и психологом, входящим в состав бригады, анализируют аудиозаписи, разбирая действия до мелочей. Примечательно, что сразу трое кандидатов в космонавты (Олег Платонов, Сергей Микаев и Александр Гребенкин) отметили в небе над Мензелинском первые парашютные юбилеи. Во время сборов у каждого из них был зафиксирован сотый прыжок. По традиции этот значимый момент вместе с космонавтом отмечает весь инструкторский состав парашютных сборов.

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«Юбилейный» прыжок Олега Платонова

Поздравление происходит в небе: инструкторы Центра подготовки космонавтов собираются рядом с «юбиляром» и выстраивают формацию, держась за руки в течение нескольких секунд в условиях свободного падения. На память о прыжке остается мягкий игрушечный сувенир от инструкторов, который в тандеме с космонавтом приземляется в расчетное место.

Итог парашютных сборов 2020 года — грамотное и профессиональное выполнение программы специальной парашютной подготовки. Кандидаты в космонавты под руководством опытных инструкторов освоили прыжки с высоты четырёх тысяч метров, научились решать задачи информационного поиска в свободном падении, вести репортаж на всех этапах прыжка с парашютом. А главное, что получил каждый, вернувшийся со сборов — это уверенность в себе, умение сосредоточиться и целенаправленно работать в стрессовых условиях.

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