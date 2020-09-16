Л. Талабаева: Необходимо сохранить принцип распределения квот в рыбной отрасли

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в Координационном совете общественных рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока…

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края провела встречу с представителями рыбной промышленности в рамках онлайн заседания Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, на котором обсуждалась актуальная тема принципа распределения квот на вылов.

Рыбная отрасль – тонкий механизм, при этом рыбаки продолжают работать и обеспечивать результаты для экономики в непростой период пандемии

«Мое личное мнение – нельзя менять исторический принцип. Рыбная отрасль – тонкий механизм, при этом рыбаки продолжают работать и обеспечивать результаты для экономики в непростой период пандемии», — отметила сенатор.

Законодатель также напомнила, что в августе прошлого года Совет Федерации рекомендовал Правительству РФ обеспечить сохранение действующего механизма предоставления права на вылов. «Резкие, постоянные изменения принципов несут угрозу для инвестиционных проектов предприятий. Я планирую поднять вопрос в профильном Комитете СФ о необходимости сохранения принципов распределения квот и отслеживать ситуацию с законопроектом об электронных торгах», — заявила сенатор.

Резкие, постоянные изменения принципов несут угрозу для инвестиционных проектов предприятий

Участники заседания обратили внимание на контрольно-надзорную деятельность в отрасли, в частности, на административные барьеры. Представители Ассоциаций озвучили такие вопросы как устаревшие нормативы по мышьяку в морепродуктах, особенности ветеринарной сертификации через электронную систему «Меркурий», новый административный Регламент Росприроднадзора.

Людмила Талабаева пообещала рыбакам, что темы контрольно-надзорной деятельности и электронных торгов в рыбной отрасли будут предложены ею для обсуждения на ближайшем заседании рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры. «Надеюсь, что такие обсуждения на площадке Совета Федерации с экспертами-профессионалами и заинтересованными сторонами помогут нам добиться решения существующих проблемных вопросов», — отметила сенатор.

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