Надлежащее оказание поддержки малому и среднему бизнесу – на особом контроле органов прокуратуры

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В постоянном поле зрения прокуроров находятся вопросы реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Только в первом полугодии текущего года в связи с бездействием органов местного самоуправления по разработке и утверждению муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) меры реагирования принимались прокурорами в Республике Алтай, Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Иркутской, Калужской, Курской областях и других регионах.

Так, в Калужской области прокурорами внесены представления 23 главам муниципальных образований в связи с нереализованными программами поддержки предпринимателей либо отсутствием таких программ.

В отдельных регионах прокурорами принимались меры в связи с неисполнением должностными лицами обязанностей по проведению анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего бизнеса и эффективности оказываемой поддержки (Республика Саха (Якутия), Архангельская область и другие).

Например, прокуратурой Плесецкого района Архангельской области главам трех муниципальных образований внесены представления по фактам отсутствия координационного или совещательного органа в области развития МСП и непроведения анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого предпринимательства.

Благодаря мерам прокурорского реагирования в реестр субъектов МСП – получателей поддержки вносилась необходимая информация в Республике Башкортостан, Забайкальском крае, Воронежской, Волгоградской, Калининградской и Пензенской областях.

К примеру, в Волгоградской области по требованию прокуратуры Кадуйского района администрациями 4 поселений организовано ведение реестра субъектов МСП – получателей поддержки и его опубликование на официальном сайте в сети Интернет. Аналогичные нарушения выявлены и приняты меры для их пресечения прокурорами шести районов области.

В республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан и Карелия, Алтайском крае, Архангельской, Волгоградской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Костромской и Сахалинской областях прокурорское вмешательство потребовалось для обеспечения органами местного самоуправления надлежащей информационной поддержки субъектов МСП, наполняемости официальных сайтов в сети «Интернет».

В Алтайском крае прокурорами внесено 55 представлений главам муниципальных образований в связи с неразмещением сведений о количестве субъектов предпринимательства, перечне муниципальных объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения или возможна передача их в аренду, и иной информации. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения закона устранены.

Принципиальной оценки со стороны прокуроров потребовали факты неправомерного использования бюджетных средств, выделенных на поддержку предпринимателей, незаконных отказов в оказании им финансовой помощи.

Так, после вмешательства прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики региональным министерством сельского хозяйства перечислена субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса двух компаний на общую сумму более 17 млн рублей, в предоставлении которой ранее было незаконно отказано, скорректированы правила оказания такой финансовой помощи.

Принимались меры прокурорского реагирования в связи с незаконными отказами банков и микрофинансовых организаций в предоставлении предпринимателям кредитных ресурсов на льготных условиях.

К примеру, в Тюменской области после прокурорского вмешательства региональным фондом микрофинансирования обеспечено соблюдение сроков рассмотрения заявок предпринимателей о предоставлении микрозаймов, подготовлена новая редакция правил микрофинансирования.

С целью расширения мер государственной поддержки этим летом в Закон № 209-ФЗ внесены изменения в части закрепления за самозанятыми гражданами, применяющими специальный налоговый режим, права пользоваться мерами поддержки, реализуемыми в отношении субъектов малого предпринимательства в соответствии с федеральным законодательством.

Теперь самозанятые граждане вправе обратиться за финансовой, гарантийной, имущественной, информационной, консультационной и иными видами поддержки.

Мероприятия по поддержке самозанятых включаются в государственные программы (подпрограммы) Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также муниципальные программы (подпрограммы). Условия и порядок оказания поддержки указанной категории будут вводиться нормативными правовыми актами федерального, регионального и муниципального уровней.

Учитывая важность задач по поддержке бизнеса, особенно в вызванных пандемией COVID-19 условиях, последовательная работа прокуроров по защите прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, будет продолжена.

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