Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш16.09.2020 10:24

НПО Энергомаш продолжает техническое перевооружение

Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») продолжает приобретать новое оборудование в соответствии с планом технического развития. Большинство «обновок» относятся к измерительным приборам и станкам.

Так, для лаборатории линейно-угловых измерений приобретен горизонтальный длиномер. Он предназначен для измерений контактным методом наружных и внутренних линейных размеров деталей с плоскими, цилиндрическими и сферическими поверхностями. Как сообщила начальник лаборатории Лариса Сальникова, точность измерений составляет 0,1 микрометра.

«На длиномере уже проводятся измерения изготавливаемых деталей и деталей от внешних поставщиков, — сказала Лариса Михайловна. — Также длиномер используется лабораторией для поверки концевых мер длины, гладких и резьбовых калибров, индикаторных головок индикаторов часового типа и другого измерительного инструмента».

Для участка трубопроводов сборочного цеха приобретена портативная контрольно-измерительная машина. Для механического цеха проведена модернизация и расширены возможности высокоточного станка, предназначенного для измерения и наладки режущего инструмента для фрезерных, токарных, горизонтально-расточных станков, многоцелевых обрабатывающих центров, многопозиционных станков-автоматов.

Для сборочно-сварочного цеха приобретен аппарат размагничивания деталей и сборочных единиц, который используется при дуговой сварке для обеспечения качества сварных соединений. По словам Игоря Сидоренко, начальника технического отдела НПО Энергомаш, закупленное новое оборудование — это инвестиции в качество продукции, выпускаемой предприятием.

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