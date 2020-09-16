Ответ пресс-секретаря МИД А.Глаза на вопрос агентства «БелТА» о ситуации на белорусско-украинской границе

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

16 сентября 2020 г.



«БелТА»: В ответ на вчерашнее предложение Беларуси о максимальном содействии скопившемся на границе с Украиной паломникам-хасидам в проезде до пункта назначения и обратно в офисе президента Украины выступили с призывом к белорусским властям прекратить создавать дополнительное напряжение на границе. И еще в придачу назвали власть в Беларуси де-факто действующей. Как вы можете прокомментировать такую реакцию?

А.Глаз: Слушайте, вот честно, хватит заниматься забалтыванием проблемы. Есть вопрос, и его нужно и можно решить.

Там более тысячи человек, которые вынуждены ночевать под открытым небом. Это абсолютно бесчеловечно. И сейчас важно это, а не демагогия и попытки украинских властей переложить на других ответственность за элементарною неохоту искать выход из ситуации.

Тем более известно, что в Умань уже прибыли паломники из других стран и некая вип-квота, установленная украинской стороной, уже выбрана. А на каком основании дискриминируют именно эту группу?

Неужели расстояние в 200 километров от Киева – это настолько далеко, что украинская сторона не воспринимает лишения и страдания остановленных на границе людей, среди которых много женщин и детей?

Мы настоятельно призываем украинские власти уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма. Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного, только уважения своих базовых прав. И этот вопрос мы будем держать на контроле.

Это живые люди, которые транзитом оказались на белорусской земле, следуя в Украину. И, извините, мы не можем их бросить на произвол судьбы у закрытой украинцами границы.

Кстати, ранее через наши Посольства в Израиле и отдельных других странах мы информировали израильские компетентные органы и еврейские религиозные структуры о невозможности въезда паломников с территории Беларуси в Украину ввиду принятых украинской стороной ограничительных мер. Однако паломники продолжают прибывать в нашу страну. Поэтому для помощи верующим задействуются все силы, в том числе по линии ГПК, МВД и иных вовлеченных организаций.

Если украинская сторона не сможет отрыть границу, то мы будем готовы оказывать содействие в выезде паломников из Беларуси. Сделаем все, что в наших силах, чтобы максимально помочь людям.



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