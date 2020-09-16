О. Мельниченко: Экономический рост в городах невозможен без обеспечения сбалансированности местных бюджетов

Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо вернуться к вопросу о передаче в местные бюджеты части отчислений от упрощенной системы налогообложения, чтобы дать городам стимул развивать малый бизнес, отметил сенатор.

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера уделяет пристальное внимание вопросам обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных образований.

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Глава Комитета СФ Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области считает, что экономический рост в городах невозможен без модернизации и развития инфраструктуры, без создания комфортной среды для жизни людей. А это напрямую связано с бюджетной обеспеченностью муниципальных образований.

Мы последовательно выступаем за сокращение федеральных льгот по местным налогам и представление городам права самостоятельно решать, какие виды деятельности нуждаются в преференциях

По словам сенатора, бюджеты многих городов являются дотационными. В структуре собственных налоговых доходов городов местные налоги сейчас не играют определяющую роль – их доля не более 16 проц. Вместе с тем эти налоги, особенно земельный, – важный инструмент стимулирования экономического роста. «Мы последовательно выступаем за сокращение федеральных льгот по местным налогам и представление городам права самостоятельно решать, какие виды деятельности нуждаются в преференциях», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщил Олег Мельниченко, озабоченность муниципалитетов вызывает также отмена с 1 января 2021 г. ЕНВД – единого налога на вмененный доход, который полностью зачисляется в местные бюджеты. К тому же он используется для стимулирования развития малого бизнеса.

Вместе с тем, заверил сенатор, сейчас предпринимается ряд мер по расширению сферы действия патентной системы налогообложения, призванной заменить ЕНВД. Правительством РФ в Государственную Думу внесен законопроект, который позволит большей части предпринимателей, применяющих ЕНВД, на тех же условиях перейти на патентную систему.

Олег Мельниченко подчеркнул, что необходимо вернуться к вопросу о передаче в местные бюджеты части отчислений от упрощенной системы налогообложения. Это даст городам стимул развивать малый бизнес.

Еще одной тенденцией, тормозящей развитие городов, сенатор назвал постоянный рост объема расходных полномочий муниципалитетов, в результате чего у них не остается средств на развитие. «Наши коллеги из профильного комитета Государственной Думы насчитали 1577 полномочий органов местного самоуправления в 173 федеральных законах, из них 229 полномочий – за пределами вопросов местного значения», — отметил он.

Как сообщил парламентарий, Министерство экономического развития России провело работу по инвентаризации полномочий муниципалитетов и подготовило проект дорожной карты по оптимизации их регулирования и снижению числа требований, влекущих дополнительные издержки местных бюджетов.

По мнению Олега Мельниченко, необходимо ускорить доработку и принятие данного документа. «Только комплексный подход к развитию муниципалитетов, включающий меры по повышению доходов их бюджетов и оптимизации расходных обязательств, позволит добиться устойчивого роста экономики городов», — уверен сенатор.

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