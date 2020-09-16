Поздравление Ёсихидэ Суге с избранием на пост Премьер-министра Японии

Source: President of Russia – Kremlin

Глава Российского государства выразил уверенность, что высокий авторитет и богатый политический опыт Ё.Суги помогут ему в работе во главе Правительства Японии.

«За последнее время, в том числе благодаря усилиям Вашего предшественника Синдзо Абэ, удалось немало сделать для развития диалога между нашими странами. Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом», – отметил в поздравлении Президент России.

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