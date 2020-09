Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Dożynki Prezydenckie

UWAGA! Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez TVP.Obowiązują te same parametry odbioru sygnału drogą satelitarną, jak w przypadku Mszy Św. z Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa Oblubieńca. Obsługa medialna powyższych wydarzeń wyłącznie dla akredytowanych fotoreporterów. Akredytacje przyjmowane są do 18 września (piątek) do godz. 10.00 na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/dozynki Wejście akredytowanych fotoreporterów do sektora prasowego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w godz. 12.15-12.45 (od strony hotelu Bristol). Szczegółowych informacji nt. wydarzenia udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Natalia Kosowska, tel. 721 800 209.

Obsługa medialna wyłącznie dla akredytowanych fotoreporterów.Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje POOL. Redakcje wybrane do POOL-a zostaną poinformowane telefonicznie. Wejście akredytowanych fotoreporterów do sektora prasowego w godz. 10.00-10.30 (od strony skweru Adama Mickiewicza).

Source: President of Poland in Polish