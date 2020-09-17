А. Климов: Временная комиссия СФ подготовила дополнительные предложения по законодательному обеспечению российского суверенитета

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел онлайн-брифинг о зафиксированных попытках вмешательства извне в подготовку и проведение единого дня голосования.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края провел онлайн-брифинг о зафиксированных Временной комиссией попытках вмешательства извне в период подготовки и проведения Единого дня голосования.

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Как сообщил сенатор, эти данные будут обсуждаться в ходе планового заседания Временной комиссии СФ 24 сентября.

По словам Андрея Климова, в перечне обсуждаемых вопросов, в частности, роль США и их партнеров по блоку НАТО в мобилизации усилий неправительственных организаций, физических лиц и структур без образования юридического лица, гибридная война против РФ, ведущаяся с территории ряда государств, методы вмешательства во внутренние дела РФ посредством медиаресуров и др.

Андрей Климов

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Онлайн-брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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Андрей Климов

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Онлайн-брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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Онлайн-брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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«Практически готов пакет документов, который члены Временной комиссии СФ предложат для реализации в федеральном законодательстве».

Сенатор заявил, что пакет предложений носит сугубо ответный характер на действия внешних оппонентов России.

«Мы отвечаем на те вызовы, которые случились не по нашей воле. Действия зарубежных оппонентов выходят не только за рамки приличия, но и за рамки международного права и они требуют адекватного реагирования. Рассчитываем, что до конца текущего года мы сможем перевести наши предложения в реально действующие законы с тем, чтобы оградить наших граждан от попыток регулировать общественно-политическую жизнь из‑за рубежа в период выборов в Государственную Думу в 2021 году», — заключил Андрей Климов.

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