А. Майоров: Мы готовы предоставить площадку СФ для конструктивного обсуждения и продвижения инициатив, необходимых для развития лесного комплекса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании по вопросам использования биржевых механизмов в реализации леса и лесоматериалов.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в совещании по вопросам использования биржевых механизмов в реализации леса и лесоматериалов как инструмента эффективного контроля рынка древесины.

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Провел мероприятие Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

«Создание надежной системы контроля за заготовкой и оборотом древесины – одна из ключевых задач лесного комплекса. На ее эффективное и немедленное решение Совет Федерации нацелил Правительство РФ, правоохранительные органы, регионы, приняв 30 января 2019 года постановление «Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке», — отметил Алексей Майоров в своем выступлении.

Он напомнил, что Совет Федерации рекомендовал Правительству принять единый план борьбы, включающий в себя развитие биржевой торговли лесоматериалами. «Принятие такого плана дало импульс расширению региональной практики биржевой торговли лесом. Наш Комитет активно поддерживает усилия биржи по заключению соглашений с регионами, участвует в их заключении».

В ходе заседания Алексей Майоров обратил внимание, что представленный на обсуждение пакет предложений по совершенствованию системы контроля рынка древесины охватывает не только лесное законодательство, но и ряд смежных отраслей – гражданское, таможенное и другие. В этой связи, добавил сенатор, парламентариям необходимо скоординировать работу различных ведомств – Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, ФТС, ФАС, а также лесного бизнеса.

«Мы, безусловно, поддерживаем предложения по реализации на торгах древесины, полученной государственными учреждениями в результате ухода за лесами, освобождению Росимущества от обязанности реализовывать древесину при использовании лесов для размещения линейных объектов, разработке недр, совершенствованию механизмов контроля при экспорте древесины. При этом убеждены, что все эти механизмы должны быть органично встроены в систему управления лесным комплексом, четко прописаны и алгоритмированы, понятны регионам, пройти проверку практикой и, в случае необходимости, оперативно донастроены», — заявил парламентарий.

Глава Комитета СФ подчеркнул, что в Совете Федерации лесная проблематика находится под контролем Председателя палаты Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Кроме этого активно работает созданная по ее поручению межведомственная рабочая группа по совершенствованию лесного законодательства под председательством заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области

«Мы готовы предоставить площадку Совета Федерации для конструктивного обсуждения и продвижения инициатив, необходимых для развития лесного комплекса, для широкого оперативного и конструктивного обсуждения законодательных предложений, выработки решений, необходимых для развития биржевой торговли», — подчеркнул Алексей Майоров.

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, представители Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства промышленности и торговли, бизнес-сообщества.

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