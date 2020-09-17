В «Газпром трансгаз Екатеринбург» возобновилась подготовка специалистов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

17 сентября 2020, 19:00

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» возобновилась подготовка специалистов, которая была приостановлена в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции. На базе Центра развития инженерных компетенций предприятия на днях состоялся завершающий модуль обучения группы молодых специалистов предприятия.

Модуль прошел в рамках Школы профессионального развития. Его участниками стали представители девяти производственных филиалов уральского газотранспортного предприятия и Инженерно-технического центра (ИТЦ). Они посетили цикл занятий, посвященных проведению совещаний, управлению персоналом, а также тому, как эффективно распоряжаться личным временем и справляться со стрессом. Курс подготовила доктор психологических наук приглашенный преподаватель Инна Крутько.

Завершилась учебная неделя защитой проектов, работа над которыми продолжалась на протяжении двух лет обучения. Среди наиболее актуальных тем — снижение шума на ГРС и расчет 3D-модели шумоглушителя, проведенный на объектах Малоистокского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ, Свердловская область); комбинированный метод очистки АВО газа, предложенный в Оренбургском ЛПУМГ; разработка специалистами ИТЦ технических решений, направленных на увеличение эффективности работы блока подготовки природного газа на екатеринбургском комплексе по производству сжиженного природного газа.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе компании 27 филиалов, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Ежегодно компания выполняет товаротранспортную работу для ПАО «Газпром» и сторонних заказчиков в объеме 36 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 8700 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 280 газораспределительных станций, 32 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

Компанией внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.

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