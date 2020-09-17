В г. Санкт-Петербурге по иску прокурора пенсионеру присуждена компенсация морального вреда в размере 400 тыс. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга провела проверку по обращению 61-летнего местного жителя о получении травмы из-за падения во время гололеда.

Установлено, что в декабре 2019 года пенсионер получил тяжкий вред здоровью при падении на скользком участке у дома 28 корпус 1 по проспекту Энтузиастов в г. Санкт-Петербурге, после чего был госпитализирован.

В нарушение требований законодательства управляющая компания не обеспечила очистку придомовой территории от снега и наледи.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «Жилкомсервис №2 Красногвардейского района» в пользу пенсионера компенсации в счет возмещения причиненного вреда.

По результатам рассмотрения искового заявления подписано мировое соглашение о выплате мужчине 400 тыс. рублей.

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