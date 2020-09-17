Source: Russia – Council of the Federation

Новгородский опыт организации занятости осужденных будет востребован в регионах, считает сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области принял участие в рабочей встрече губернатора региона Андрея Никитина НикитинАндрей СергеевичГубернатор Новгородской области и директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Калашникова. Темой обсуждения были вопросы выполнения в регионе Постановления Совета Федерации по трудоустройству и ресоциализации осужденных.

Сергей Фабричный принял участие в рабочей встрече губернатора региона Андрея Никитина и директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Калашникова

Сенатор напомнил, что принятый по его инициативе и группы сенаторов Федеральный закон, разрешил гражданским предприятиям создавать за пределами исправительных центров производственные участки и привлекать для работы отбывающих наказание людей.

По его словам, Новгородская область одна из первых воспользовалась этой возможностью. Одно из крупнейших предприятий региона открыло в Великом Новгороде на базе исправительной колонии №7 производственный участок с трудоустройством 51 осужденного.

«Пилотный проект признан успешным. Для отбывающих наказание – это постоянная занятость, возможность возвращения к нормальной жизни и дополнительный заработок. Еще один участок, функционирующий как колония-поселение, где будет трудоустроено 25 человек, начнет функционировать до конца», — сообщил Сергей Фабричный.

Сенатор уверен, что новгородский опыт ресоциализации и трудоустройства заключенных будет востребован другими регионами страны. Об этом пойдет речь на ближайшем заседании коллегии Федеральной службы исполнения наказаний.

MIL OSI