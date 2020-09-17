В Оренбургской области по иску прокуратуры суд вынес решение о предоставлении местной жительнице жилья взамен аварийного

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Оренбурга Оренбургской области в судебном порядке добилась восстановления жилищных прав 54-летней горожанки, проживавшей в аварийном жилье.

На протяжении двух лет надзорное ведомство принимало меры к обеспечению для нуждающейся безопасных и комфортных условий проживания. Так, по требованию прокуратуры в 2018 году межведомственная комиссия признала непригодным для проживания и опасным для эксплуатации жилое помещение в подвале жилого дома 1940 года постройки, в котором жила женщина. После этого женщине для временного проживания вместо аварийного жилья было предоставлено помещение в маневренном жилом фонде.

В настоящее время по иску прокурора суд обязал администрацию г. Оренбурга обеспечить нуждающуюся муниципальным жильем на условиях договора социального найма. Прокуратура города установила контроль за ходом исполнения решения суда.

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