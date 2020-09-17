Генпрокуратура России продолжает надзор за исполнением судебных решений об изъятии в доход государства имущества бывших глав Серпуховского и Клинского районов Московской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в связи со вступлением в законную силу судебных решений по искам к бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну и бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю организован надзор за их исполнением и изъятием в доход государства имущества, приобретенного ими коррупционным путем.

По результатам исполнительного производства Генпрокуратурой России совместно с ФССП России с Шестуна взыскано и обращено в государственную казну 106 объектов недвижимости, 642 земельных участка, 7 транспортных средств, драгоценные металлы и изделия, ценное оружие, а также денежные средства. Часть автотранспортных средств скрыта, в связи с чем осуществляется их розыск.

По иску к Постриганю в доход государства обращено 1365 земельных участков, расположенных на территории Клинского района.

Также в настоящее время производится регистрация права собственности Российской Федерации на здания кинотеатра, общественной бани, поликлиники, торгового центра, помещения котельных и другие недвижимые объекты, которые были незаконно приватизированы членами семьи Постриганя.

Исполнение судебных решений продолжается.

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