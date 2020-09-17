Е. Алтабаева: Курс «Севастополеведение» несет важную воспитательную функцию, прививая любовь к родному городу

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в конференции преподавателей курса, прошедшей в Севастополе.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя в рамках поездки в регион приняла участие в конференции преподавателей курса «Севастополеведение».

Мероприятие прошло в городской общеобразовательной школе № 49. Обсуждались вопросы ведения историко-краеведческой работы, особенности преподавания, дальнейшие перспективы реализации учебной программы.

Сенатор, являющаяся автором курса «Севастополеведение», отметила, что он живет уже почти четверть века, постоянно развивается, система преподавания модернизируется.

Формирование интереса к истории, а потом и отношения к своей Родине — главный акцент в преподавании регионального курса

«Данный курс несет важную воспитательную функцию, с детства прививая любовь к родному городу. Если преподавание истории лишено нравственного смысла, то оно становится бесполезным и даже вредным. Формирование интереса к истории, а потом и отношения к своей Родине — главный акцент в преподавании регионального курса», — сказала Екатерина Алтабаева.

Парламентарий подчеркнула важность и актуальность «Севастополеведения» в нынешних мировых реалиях, когда отдельными политиками беззастенчиво фальсифицируется история.

Екатерина Алтабаева вручила награды победителям регионального уровня конкурса краеведов, работающих с молодежью

Сенатор поблагодарила губернатора Севастополя Михаила Развожаева РазвожаевМихаил ВладимировичВременно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя за поддержку образовательного предмета, педагогов, которые вкладывают душу в развитие курса, а также тех, кто задействован в обеспечении учебным и методическим материалом. «Большим коллективом людей делается огромная работа», — отметила Екатерина Алтабаева.

Екатерина Алтабаева вручила награды победителям регионального уровня конкурса краеведов, работающих с молодежью

На конференции были оглашены итоги конкурса краеведов, работающих с молодежью. В конце сентября в Москве запланировано награждение победителей, среди которых — трое севастопольских преподавателей.

Екатерина Алтабаева вручила награды победителям регионального уровня конкурса краеведов, работающих с молодежью

Екатерина Алтабаева вручила награды победителям регионального уровня конкурса.

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