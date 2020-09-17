Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космические технологии#РКК Энергия#РКС#ДЗЗ17.09.2020 08:35

Инженерная программа «Космические технологии»

В среду, 16 сентября 2020 года, состоялось открытие инженерной образовательной программы для учащихся школ «Космические технологии». Она направлена на развитие научно-исследовательской, творческой и проектной деятельности учащихся 8-11 классов.

Госкорпорация «Роскосмос» и ее дочерние предприятия — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва и Российские космические системы — стали партнерами программы, организованной образовательным Центром выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи «Взлет». Она продлится 10 дней на базе «Физтех лицея им. П.Л.Капицы» в г. Долгопрудный и завершится 25 сентября 2020 года защитой проектов.

24 школьника смогут пройти обучение под руководством опытных наставников по нескольким направлениям:

Научная аппаратура для экспериментов с борта российского сегмента Международной космической станции — РКК «Энергия»;

гидрометеорологические космические аппараты типа «Метеор-М» — РКС;

малые космические аппараты типа CubeSat;

пусковые устройства малых космических аппаратов типа CubeSat;

станции приёма данных дистанционного зондирования Земли.

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