Source: Russia – Council of the Federation

В рамках III Съезда производителей Российской спортивной индустрии состоялось заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при профильном Комитете СФ.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в работе III Съезда производителей Российской спортивной индустрии. В ходе мероприятия обсуждались вопросы импортозамещения как фактора стимулирования роста отечественного производства спортивных товаров.

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Сенатор в своем выступлении приветствовала организаторов и участников открывшейся выставки спортивной индустрии. Она отметила, что развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации – один из национальных приоритетов, и важно поддерживать все начинания в данном направлении.

«Необходимо оснащать спортивные организации современным отечественным спортинвентарем и оборудованием», — сказала Инна Святенко. По ее мнению, для этого следует внести изменения в постановление Правительства, касающееся организации государственных закупок. В частности, нужно дополнить перечень промышленной продукции кодами товаров спортивной индустрии, считает парламентарий.

III Съезд Российской спортивной индустрии

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III Съезд Российской спортивной индустрии

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Инна Святенко

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III Съезд Российской спортивной индустрии

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III Съезд Российской спортивной индустрии

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Эдуард Исаков и Виктор Абрамов

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Виктор Абрамов

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III Съезд Российской спортивной индустрии

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Эдуард Исаков

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Мохмад Ахмадов

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III Съезд Российской спортивной индустрии

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III Съезд Российской спортивной индустрии

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III Съезд Российской спортивной индустрии

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III Съезд Российской спортивной индустрии

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III Съезд Российской спортивной индустрии

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III Съезд Российской спортивной индустрии

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В рамках работы Съезда состоялось заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике. Председатель Экспертного совета Константин Вырупаев отметил важность поддержки отечественных производителей и снятия административных барьеров, которые могут препятствовать развитию импортозамещения в отрасли.

Участники заседания подчеркнули необходимость преодоления зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции. Как отмечалось, нужно принять меры для мотивации отечественного производителя спортивной индустрии, модернизации производства, повышения уровня локализации и стимулирования выпуска новой продукции.

Член Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры полагает, что для модернизации национальной экономики и формирования инновационной конкурентоспособности в этой сфере необходимо содействовать патентной активности. «Правительством утверждена Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года, а также комплекс мер по формированию современной отрасли спортивной индустрии. Однако показатели патентных заявок минимальны. При этом у российских производителей есть все возможности, чтобы показатели были гораздо выше», — пояснил сенатор.

В заседании Экспертного совета также участвовали члены Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики и Сергей Горняков. ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области

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