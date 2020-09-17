И. Умаханов: Межпарламентские контакты будут способствовать развитию новых направлений российско-китайского партнерства

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел встречу спервым заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ваном Ченом.

Встреча Ильяса Умаханова с первым заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР в режиме видеоконференции

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Встреча Ильяса Умаханова с первым заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР в режиме видеоконференции

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Встреча Ильяса Умаханова с первым заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР в режиме видеоконференции

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Встреча Ильяса Умаханова с первым заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР в режиме видеоконференции

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Встреча Ильяса Умаханова с первым заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР в режиме видеоконференции

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Встреча Ильяса Умаханова с первым заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР в режиме видеоконференции

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Встреча Ильяса Умаханова с первым заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР в режиме видеоконференции

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Состоялась встреча заместителя Председателя Совета Федерации Ильяса Умаханова УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан с первым заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ваном Чэнем. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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Во встрече приняли участие председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл заместитель председателя Комитета СФ, заместитель руководителя группы по сотрудничеству СФ с Всекитайским Собранием Народных представителей КНР Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области и заместитель председателя Комитета СФ Баир Жамсуев. ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних парламентских связей, подготовку к проведению российско-китайской межпарламентской комиссии.

Собеседники затронули вопросы, связанные с преодолением последствий пандемии коронавируса, констатировали необходимость совместных координированных усилий на этом направлении.

Несмотря на существенное улучшение ситуации в России и КНР, дальнейшее укрепление сотрудничества на этом направлении остается весьма востребованным

«В самое сложное время мы протянули друг другу руку помощи, направили гуманитарные грузы, медицинских специалистов, координировали действия по вывозу граждан и пропускному режиму на совместной границе. Несмотря на существенное улучшение ситуации в России и КНР, дальнейшее укрепление сотрудничества на этом направлении остается весьма востребованным», — отметил Ильяс Умаханов.

Сенатор подчеркнул, что особенно важно обеспечить равный доступ всех компаний на международный рынок лекарств и вакцин против коронавирусной инфекции. Собеседники высказались за недопустимость политики протекционизма, односторонних санкций и ограничений на международной арене.

В ходе встречи было отмечено, что двустороннее сотрудничество не теряет своей динамики, развиваются всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие двух стран. Это подразумевает широкий спектр контактов между законодательными органами власти.

«Парламентарии России и КНР продолжают вести планомерную работу по обсуждению вопросов реформирования правовой системы, выработке мер по стимулированию двусторонних экономических, гуманитарных, межрегиональных связей, делятся законодательными наработками в области обеспечения социального развития. Канал межпарламентского диалога активно используется для обсуждения международных проблем», — отметил Ильяс Умаханов.

По его словам, контакты между законодателями обогащают российско-китайское партнерство, открывают широкие возможности для определения новых перспективных направлений практического сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы международной повестки, затронули тему недопустимости искажения истории. «Сегодня наши страны придерживаются схожих взглядов и оценок на причины, ход и итоги Второй мировой войны, вместе выступают против фальсификации истории. Устав ООН подразумевает коллективные методы принятия решений, затрагивающих судьбы мира и невмешательство во внутренние дела, уважение суверенитета государств. Мы высоко ценим решимость китайских партнеров в сложных современных условиях противостоять попыткам вмешательства извне и даже прямого сдерживания России и Китая на международной арене», — подчеркнул Ильяс Умаханов.

Он напомнил, что 26 августа 2020 года Россия и Китай по инициативе лидеров двух стран открыли Годы российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.

Сенатор предложил в рамках российско-китайской межпарламентской комиссии рассмотреть предложения по их наполнению конкретными мероприятиями, поделиться примерами успешной научной и инновационной кооперации.

Ван Чэнь отметил рост торгово-экономического развития двух стран, взаимного товарооборота. В условиях пандемии экономические связи продемонстрировали стрессоустойчивость, сегодня они стремительно выходят на новый уровень, создаются новые точки роста, сказал Ван Чэнь.

Собеседники обсудили вопросы межрегионального и приграничного сотрудничества, высказались за необходимость их активизации, в том числе через механизмы межпарламентского сотрудничества двух стран.

Одной из важных тем встречи стала подготовка к проведению Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу с участием политических лидеров, членов парламентов и представителей мировых религий. Мероприятие пройдет в России в мае 2022 года при сотрудничестве с ООН.

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