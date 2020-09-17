Комментарий Министерства иностранных дел в связи с принятием Европарламентом резолюции по ситуации в Беларуси

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

17 сентября 2020 г.



Мы разочарованы тем, как Европарламент, позиционирующий себя в качестве серьезной, объективной и демократичной структуры, не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов.

К сожалению, мы также убедились в непонимании происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС.

Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже, если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что “кто в лес, кто по дрова”, и призывает в никуда.

Также европарламентариям не помешали бы минимальные знания международного права и уважение суверенитета других стран. Эти качества гораздо лучше способствуют подлинному прогрессу в межгосударственных отношениях, нежели продемонстрированное желание ультимативно навязывать свое мнение, править миром или хотя бы всей Евразией.

Ущербность призывов к санкциям и сворачиванию отношений для интересов людей из Европы и Беларуси совершенно очевидна. Но, понятно, что европарламентарии, в отличие от бизнеса и простых граждан, на себе это не почувствуют, поэтому так легко жонглируют этими категориями. Но на все есть суд истории.

Вместо принятия подобных документов стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа и тем самым внести вклад в стабильное и устойчивое развитие своего же европейского континента.

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