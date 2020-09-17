Л. Талабаева встретилась с председателем Законодательного Собрания Приморского края

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы обсуждались вопросы законотворчества, а также проведения в регионе экологического диктанта.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края в ходе работы в регионе встретилась с председателем Законодательного Собрания края Александром Роликом. РоликАлександр ИвановичПредседатель Законодательного Собрания Приморского края

Обсуждалась тема взаимодействия депутатов краевого парламента с представителями Приморья в Совете Федерации и Государственной Думе. В частности, собеседники рассмотрели приоритетные для региона вопросы, которые будут заслушиваться в рамках «правительственных часов» во время осенней сессии Совета Федерации.

Сенаторы планируют, в частности, обсудить прогноз социально-экономического развития РФ на трехлетний период, меры Правительства РФ по профилактике правонарушений и противодействию преступности, вопросы развития здравоохранения

Людмила Талабаева отметила, что в ближайшее время сенаторы планируют, в частности, обсудить прогноз социально-экономического развития РФ на трехлетний период, меры Правительства РФ по профилактике правонарушений и противодействию преступности, вопросы развития здравоохранения, модернизации дорожной и транспортной инфраструктуры.

Сенатор добавила, что в повестке дня — прохождение законодательных инициатив и обращений приморского парламента в Государственной Думе и Совете Федерации.

Как сообщила Людмила Талабаева, по итогам встречи определены законодательные инициативы, работа над которыми будет актуализирована. «Есть инициативы, очень нужные для Приморского края и других регионов. Мы определились, по каким из них я буду работать в Совете Федерации».

В ходе встречи обсуждалось также проведение в Приморье Всероссийского экологического диктанта. «Как спикер краевого парламента поддерживаю эту просветительскую акцию, направленную на повышение уровня экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе, в первую очередь, у подрастающего поколения», — сказал Александр Ролик.

Проведение экодиктанта запланировано на 15–16 ноября текущего года во всех субъектах РФ. «Цель мероприятия – популяризация экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению правонарушений в этой сфере», — отметила Людмила Талабаева.

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