На Чаяндинском месторождении тестируют важный вспомогательный объект

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Новости проектов и регионов

17 сентября 2020, 18:45

16 сентября на опорной базе Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (Республика Саха, Якутия) прошла первая тестовая заправка автомобиля природным газом, добытым непосредственно на месторождении.

Построена газонаполнительная станция, оборудованная тремя колонками для одновременной заправки шести транспортных средств. В перспективе станция станет многотопливной АЗС: будут открыты посты для заправки бензином и дизельным топливом.

Ввод газонаполнительной станции — часть комплексной работы по переводу корпоративного транспорта на газомоторное топливо. Экономия ООО «Газпром добыча Ноябрьск» от использования газа только за девять месяцев текущего года превысила 7 млн руб.

Сегодня автопарк компании насчитывает более 60 единиц техники, работающей на метане. На Чаяндинском месторождении базируются почти три десятка «газовых» машин, в том числе, комфортабельные автобусы ЛиАЗ «Круиз», спецавтомобили на базе КамАЗ, а также битопливные УАЗы и ГАЗели. Они способны работать как на природном газе, так и на традиционном топливе.

«В ближайшие годы в ООО „Газпром добыча Ноябрьск“ будет завершено формирование автозаправочных мощностей для газомоторной техники. Так, новые газонаполнительные станции появятся на Западно-Таркосалинском, Комсомольском и Вынгаяхинском газовых промыслах», — сказал заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Евгений Гуреев.

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 7 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 1 нефтегазоконденсатного.

Производственные объекты компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является участником государственной Восточной газовой программы — предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).

На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО).

В компании внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

Коллектив насчитывает свыше 4500 человек. Главный офис расположен в Ноябрьске.

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