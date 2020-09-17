Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующие изменения предложено внести в Трудовой кодекс.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики совместно с депутатами Государственной думы внесли законопроект, предусматривающий изменения в Трудовой кодекс. Изменения касаются вопросов регулирования труда отдельных категорий работников страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов.

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Законодатели предложили установить, что в случае утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации или негосударственного пенсионного фонда, принятые в течение шести месяцев до этого момента положения трудового договора, предусматривающие увеличение размера оплаты труда руководящих работников, утрачивают силу, рассказал Николай Журавлев.

По его словам, одновременно документом предусматривается прекращение обязательств работодателя, возникших из трудовых отношений и являющихся стимулирующими выплатами перед руководящими работниками страховой организации или негосударственного пенсионного фонда и контролирующими лицами.

«Принятие законопроекта будет способствовать повышению ответственности руководства страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, станет дополнительным сдерживающим превентивным фактором и будет способствовать реализации мер по предупреждению банкротства», — отметил сенатор.

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