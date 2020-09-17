Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили развитие спортивной инфраструктуры и массового спорта в регионе

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в ходе которой обсуждались вопросы развития в регионе спортивной инфраструктуры и создания условий для занятий спортом, в том числе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

«Я признателен Министерству спорта и лично Министру за поддержку региона в развитии спорта, – сказал Андрей Чибис. – Благодаря актуализации национальных проектов мы получили финансирование двух важных для области спортивных объектов – бассейна в г. Заозёрске и ФОКа в городе Кандалакше. Ещё один важный для нас проект – это реконструкция центрального бассейна в Мурманске. Надеемся на поддержку Министерства спорта в этом вопросе. Мы готовы идти на концессию, государственно-частное партнёрство. Считаем, что тренд, который задаёт Министерство спорта в развитии спортивной инфраструктуры, верный».

Губернатор подчеркнул, что в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» также возводятся новый горнолыжный подъёмник и трасса в г. Кировске и многофункциональный спортивный комплекс для лыжных видов спорта в г. Мурманске, которые должны быть открыты в ближайшее время. «Для нашего региона тема спорта – это, в конце концов, вопрос комфортного проживания на севере, – сказал он. – Поэтому в дополнение к национальному проекту мы реализуем более десятка объектов за счёт средств областного бюджета и наших партнёров, чтобы создать инфраструктуру для занятий спортом и для молодых ребят, и для старшего поколения».

Андрей Чибис отметил, что большое внимание в Мурманской области уделяется развитию массового спорта. «Все показатели нацпроекта мы выполняем и даже частично перевыполняем, – сказал губернатор. – У нас люди очень активно занимаются спортом, в частности летом – бегом, зимой – лыжами, для многих это семейная традиция. Сейчас наша задача – вовлечь население в занятия футболом. На днях мы подписали Соглашение с Министерством спорта и Российским футбольным союзом о развитии футбола в Мурманской области. Нужны соответствующая инфраструктура для массового спорта в школах, дополнительные стадионы, футбольные поля. Поэтому на массовый спорт делаем отдельную ставку».

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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