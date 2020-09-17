ООО «Газпром трансгаз Ухта» выпустил сборник эссе сотрудников предприятия «Великая отечественная война в истории моей семьи»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

17 сентября 2020, 15:15

7 сентября состоялась презентация сборника эссе «Великая Отечественная Война в истории моей семьи».

Новое издание посвящено 75­-летию Победы. В редколлегию поступили сочинения из 17 филиалов и администрации ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Авторами стали 63 сотрудника ООО «Газпром трансгаз Ухта», которые поделились рассказами о своих родных. В результате в книгу вошли 55 рассказов о героях Победы и свидетелях страшной войны.

«За личной историей каждого из героев этого издания стоят ужасы войны, героические сражения, чудесные спасения, боль утраты самых близких людей, интересные линии человеческих судеб, и, конечно, радость Победы, 75-­летие которой отмечаем мы — наследники Великой Победы», — обратился ко всем читателям книги генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский.

Почти все эссе дополнены иллюстрациями, в основном — архивными фотографиями, многие из которых стали материалом для выставки «Великая Отечественная Война. Семейная память», развернувшейся летом в фойе административного здания ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Издание выпущено на средства, собранные работниками предприятия в рамках марафона «Мы — наследники Великой Победы». Тираж 200 экземпляров. Каждый из участников проекта получил книгу. Остальной тираж поступит в публичные библиотеки населенных пунктов в регионах производственной деятельности предприятия.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям Северо-Запада России. Эксплуатируемая газотранспортная система проходит через территорию Северо-Запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до центральных регионов России.

В границах производственной деятельности компании эксплуатируется 16 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2019 году объем транспортируемого предприятием газа составил более 187,1 млрд куб. м.

В структуре компании 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 компрессорные станции, в составе которых работают 89 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 442 газоперекачивающих агрегата общей установленной мощностью 6 396,6 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 175 газораспределительные станции.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Ухте, Республика Коми.

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