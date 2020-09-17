ООО «Газпром экспорт» продолжает расширять функционал Электронной Торговой Платформы

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

17 сентября 2020, 15:00

ООО «Газпром экспорт» продолжает развивать функционал своей Электронной Торговой Платформы (ЭТП). С 7 сентября 2020 года в системе доступны новые типы инструментов для торговли.

В дополнение к текущим продуктам теперь на ЭТП предлагаются также продукты с географической и объемной гибкостью: в первом случае на выбор покупателя будут доступны несколько пунктов поставки, а во втором — объем поставки может варьироваться изо дня в день. Кроме того, теперь предлагаются также инструменты с привязкой к различным энергоносителям и газовым индексам. Для упрощения работы с новыми продуктами был также усовершенствован интерфейс ЭТП.

«Результаты торговли существующими инструментами отражают востребованность рынком такого механизма, как Электронная Торговая Платформа. Даже в сегодняшних непростых условиях ЭТП продолжает успешно развиваться, предлагая покупателям новые продукты на конкурентных условиях», — отметила заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.

Справка

Электронная Торговая Платформа ООО «Газпром экспорт» предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим среднесрочным и долгосрочным контрактам. Продажи газа через ЭТП начались в конце сентября 2018 года. Всего с начала работы ЭТП и по состоянию на 09 сентября 2020 года на ней продано более 40 млрд куб. м газа.

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