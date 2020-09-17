Органы прокуратуры Красноярского края проводят проверку по факту пожара в наркологической клинике, в результате которого погибли 4 человека

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Красноярского края организована проверка по факту пожара, произошедшего ночью 17 сентября 2020 года в наркологической клинике в г. Красноярске. В результате инцидента погибли четыре человека.

Координацию действий правоохранительных и надзорных органов на месте происшествия осуществляет прокурор Красноярского края.

В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием граждан, о наркологической помощи гражданам.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ход расследования уголовного дела и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора края.

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