О вручении Послом Беларуси Н.Овсянко копий верительных грамот заместителю Министра иностранных дел Панамы

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

17 сентября 2020 г.



16 сентября 2020 г. в формате видеоконференции прошла церемония представления Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Эквадор и Республике Панама по совместительству Николаем Овсянко копий верительных грамот заместителю Министра иностранных дел Республики Панама Федерико Альфаро Бойду.

В ходе состоявшейся беседы панамская сторона выразила интерес к укреплению взаимодействия с Беларусью в области машиностроения, сельскохозяйственной техники и информационных технологий.

Стороны отметили заинтересованность в проведении белорусско-панамских межмидовских консультаций.

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