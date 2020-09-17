После вмешательства прокуратуры Чеченской Республики сельские учителя получили более 2 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения законодательства при предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности.

Установлено, что в Веденском и Шелковском районах почти 1,5 тыс. сельским педагогам не выплачены предусмотренные законодательством суммы компенсации расходов на оплату жилья, отопления и освещения. В результате образовалась задолженность в размере более 2 млн рублей.

В связи с этим прокуратурой были внесены представления.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность полностью погашена.

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