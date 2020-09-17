Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Восточный17.09.2020 10:19

Состоялось совещание по вопросу кадрового обеспечения строительства космодрома Восточный

Сегодня, 17 сентября 2020 года, на космодроме Восточный состоялось рабочее совещание по вопросу кадрового обеспечения строительства и эксплуатации объектов наземной космической и обеспечивающей инфраструктуры космодрома. Участие в совещании, организованном филиалом Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный, приняли представители Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Дирекции космодрома Восточный, ПСО «Казань», образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования Амурской области, Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского.

На совещании был принят ряд решений, которые позволят оптимизировать процесс подготовки кадров для обеспечения строительства и эксплуатации объектов космодрома. В частности, председатель Совета ректоров вузов Амурской области, ректор Дальневосточного государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Павел Тихончук предложил рассматривать целевую подготовку специалистов для обеспечения кадрами организаций на космодроме и создание образовательно-производственной базы на космодроме как основу системы оптимизации взаимосвязи образовательных учреждений Амурской области и потенциальных работодателей.

Начатая ранее работа в области кадрового обеспечения космической деятельности на космодроме Восточный будет продолжена с привлечением учреждений среднего и среднего профессионального образования Амурской области.

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