Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Музей космонавтики#Космический урок#МКС#МКС-6316.09.2020 15:02

Состоялся второй космической урок

Сегодня, 16 сентября 2020 года, прошел урок естествознания с прямым включением Международной космической станции. В рамках урока эксперты вместе со школьниками изучали, каким образом связаны между собой фундаментальные исследования Вселенной с практическими, осязаемыми и неосязаемыми изобретениями в области техники.

В прямом включении с борта Международной космической станции космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер рассказали учащимся школ об экспериментах «Ураган» и «Сценарий», которые проводят на МКС, и также продемонстрировали оборудование, необходимое для проведения таких экспериментов. Также, находясь в Мемориальном музее космонавтики, на связь со школьниками вышли Герой России, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и научный руководитель лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions, кандидат медицинских наук Владимир Миронов.

Госкорпорацией «Роскосмос» при поддержке Мемориального музея космонавтики реализуется музейно-образовательное шоу для школьников — проект «Космический урок 2.0. Перезагрузка». Каждый месяц с августа по декабрь 2020 года космонавты отряда Роскосмоса с борта Международной космической станции совместно с экспертами в прямом эфире будут проводить для школьников интерактивные уроки по школьным предметам.

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