Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал Постановление Правительства РФ о создании национального парка «Салаир».

Одна из задач государственной экологической политики — сохранение природной среды, включая естественные экологические системы, объекты животного и растительного мира, подчеркнул заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов. БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края

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По словам сенатора, важнейшим инструментом для реализации указанной задачи является развитие сети особо охраняемых природных территорий. В состав национального проекта «Экология» вошел федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», в соответствии с которым к концу 2024 г. предполагается увеличение площади ООПТ не менее чем на 5 млн га за счет создания не менее 24 новых заповедных территорий.

Создание национального парка будет способствовать развитию экологического туризма и соответствующей инфраструктуры, росту туристического потока на территории Алтайского края

Сергей Белоусов приветствовал тот факт, что на востоке Алтайского края, на границе с Новосибирской и Кемеровской областями появится новый национальный парк «Салаир». Постановление о его создании подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Площадь национального парка составит более 161 тыс. га. Главная цель новой особо охраняемой природной территории — сохранение и восстановление коренных пихтово-осиновых лесов, а также редких типов экосистем: кедровых лесов, реликтовых сибирских широколиственных лесов и экосистем северных лесостепей.

Законодатель отметил, что на территории будущего национального парка расположен ряд уникальных геологических и палеонтологических объектов. В дальнейшем они могут быть включены в экскурсионно-туристические маршруты.

«Создание национального парка будет способствовать развитию экологического туризма и соответствующей инфраструктуры, росту туристического потока на территории Алтайского края и повышению привлекательности региона, созданию новых рабочих мест и благоприятно скажется на экономике региона в целом», — считает Сергей Белоусов.

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