Тверские газовики взыщут 2,5 миллиона рублей за незаконное потребление газа

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

17 сентября 2020, 14:00

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» продолжают активно выявлять факты вмешательства абонентов в работу приборов учета газа и незаконного потребления топлива. За истекший период 2020 года тверскими газовиками были обнаружены десятки случаев изменения показаний счетчиков.

Среди самых частых признаков «корректировки показаний» — деформированные пломбы и следы вскрытия корпуса, непредусмотренные заводом-изготовителем отверстия и порча счетного механизма, изменения магнитных пломб и самовольные присоединения после снятия установленных заглушек. Сумма ущерба в каждом конкретном случае варьируется от 16 до 300 тысяч рублей.

Так, в д. Глазково Калининского района на улице Дачной в ходе проверки обнаружено, что на приборе учета газа под пломбой завода изготовителя в корпусе счетного механизма сделано отверстие и нарушена целостность корпуса прибора. В то же время сам собственник по данному факту до проведения проверки на территориальный участок не обращался. Ущерб составил 148 590,30 руб. В поселке Эммаус Калининского района, ул. Садовая сотрудники территориального участка выявили вмешательство в работу прибора учета газа: на пломбе завода-изготовителя вышеуказанного прибора учета газа имелись следы клея, а в оцифрованном барабане счетного механизма — отверстие. Ущерб составил 111 535,40 руб.

По всем фактам вмешательства абонентов в работу приборов учета газа с целью его бесконтрольного отбора в правоохранительные органы направляются заявительные материалы. За 8 месяцев 2020 года сумма, которую необходимо возместить нарушителям составила более 2 млн 579 тысяч рублей.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» (дочернее предприятие ООО «Газпром межрегионгаз») — региональная компания по реализации природного газа всем категориям потребителей Тверской области, включая население. Ежегодный объем поставки — более 2 миллиардов кубометров.

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