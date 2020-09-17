Теплоснабжающие организации-должники могут сорвать начало отопительного сезона в Омской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

17 сентября 2020, 17:00

По данным на 01.09.2020 задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Омской области за потребленный природный газ составляет 1,1 млрд рублей. Грубое нарушение потребителями этой категории платежной дисциплины, увеличение просроченной задолженности за газ (за 2 и более месяцев), игнорирование графика погашения задолженности, утвержденного губернатором Омской области, приведут к срыву сроков начала отопительного сезона в ряде районов региона.

За 8 месяцев 2020 года просроченная задолженность ТСО за газ возросла на 345,3 млн рублей, а общая сумма неисполненных обязательств по графику погашения задолженности составляет 327,5 млн рублей.

О ситуации с платежной дисциплиной теплоснабжающих организаций неоднократно информированы правительство Омской области, мэрия Омска, администрации муниципальных районов, в которых есть ТСО-должники, а также надзорные органы региона.

«Крупнейшим дебитором остается муниципальное предприятие города Омска „Тепловая компания“. Сумма просроченной задолженности этого потребителя за газ превышает 589 млн рублей, с начала года долг увеличился на 103 млн рублей. Руководство городской „Тепловой компании“ систематически нарушает достигнутые договоренности по сокращению задолженности. Конструктивные решения по перспективам погашения долга дебитором до сих пор не приняты», — отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антон Сеньков.

В настоящее время 24 ТСО-должника привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанности предоставлять поставщику газа банковские гарантии, исходя из платежей за последние полгода. Этой категории потребителей и главам муниципальных районов поставщик газа ежемесячно направляет уведомления о неисполнении графика погашения задолженности за газ — сложная ситуация складывается в Омском, Марьяновском, Москаленском, Таврическом и Черлакском муниципальных районах.

Для взыскания многомиллионной задолженности в судебном порядке, несмотря на длительность периода разбирательств, «Газпром межрегионгаз Омск» проводит претензионно-исковую работу в отношении ТСО-должников. С начала года в суд было подано 113 исковых заявлений на сумму более 805 млн рублей.

ООО «Газпром межрегионгаз Омск» применяет предусмотренные законом меры по отношению к злостным неплательщикам для снижения задолженности, обеспечения бесперебойных поставок газа в регион и своевременного предоставления ресурса добросовестным пользователям.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Омск» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром»), осуществляет поставку природного газа разным категориям потребителей в Омске и Омской области и сбор платежей за газ.

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