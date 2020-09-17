Уфа приняла участников автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

17 сентября 2020, 19:10

Сегодня столицу Башкортостана посетили участники всероссийского экологического автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Старт был дан 6 дней назад в Санкт-Петербурге. Участники маршрута курсируют по городам России за рулем автомобилей, работающих на природном газе. Всего они должны побывать в 30 городах страны и преодолеть 8315 километров.

В автопробеге участвуют легковые автомобили Lada Largus, Lada Vesta и тягач Scania. В Уфе к колонне присоединился автобус НЕФАЗ с оборудованием производства компании «РариТЭК». Участие в мероприятии принимает и техника ООО «Газпром трансгаз Уфа»: КамАЗ-самосвал и автобус ПАЗ Вектор NEXT. Они проедут часть маршрута.

С приветственным словом в адрес гостей выступил министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан Александр Шельдяев. Он рассказал о действующей газозаправочной сети региона и планах ее дальнейшего развития.

По словам организаторов пробега, проект позволит узнать не только о преимуществах экономного автотуризма, но и об эффективности использования природного газа в качестве топлива.

«В рамках акции мы преодолеваем более 8 тысяч километров, но не простым способом. Едем на одном из самых экологически чистых видов топлива — метане. Главная идея автопробега — выяснить, насколько реально доехать до Якутии на машинах с природным газом, можно ли работать и путешествовать на таких авто», — рассказывает участник движения Сергей Филипов.

По пути следования автомобили заправляются на АГНКС сети «Газпрома». Сегодня водители осуществили заправку на АГНКС-5, расположенной на трассе «Уфа — Аэропорт». Участники автопробега высоко оценили работу новой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, отметив современный облик станции и удобство пользования заправочными колонками.

Далее эстафету принимают Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск. Завершится автопробег 2 октября в якутском городе Мирном.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Уфа» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа потребителям Республики Башкортостан, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Предприятие эксплуатирует порядка 5 тыс. км магистральных газопроводов. Годовой объем транспортируемого предприятием газа составляет около 100 млрд куб. м.

В составе компании 16 филиалов, в том числе 9 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 12 компрессорных цехов, 82 газоперекачивающих агрегата, 146 газораспределительных станций.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Уфе.

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