Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1717.09.2020 09:30

Экипажи МКС-64 к ручному сближению готовы

До старта пилотируемого корабля «Союз МС-17», запланированного на 14 октября 2020 года, остается ровно четыре недели. Экипажи длительной экспедиции МКС-64 продолжают сдавать экзамены в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Накануне, 16 сентября 2020 года, экзаменационная комиссия оценивала навыки российских членов дублирующего экипажа Олега Новицкого и Петра Дуброва по управлению кораблем «Союз МС» и его системами в ручном режиме в случае отказа автоматики во время сближения со станцией.

Днем ранее экзамен по ручному сближению на специализированном тренажере «Дон-Союз» сдавали космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. В космическом полете сближение корабля со станцией происходит в автоматическом режиме. На Земле же космонавтов учат быть готовыми к возникновению нештатных ситуаций, которые могут возникнуть на этапе сближения со станцией. Эти навыки и знания, полученные космонавтами во время подготовки, проверяются на экзаменах по ручным динамическим режимам. Нештатные ситуации вводятся инструкторской бригадой в соответствии с выбранным билетом.

Экзамен длится около двух часов. Все это время командир корабля находится в спускаемом аппарате, а бортинженер — в бытовом отсеке. Интересно, что в условиях реального космического полета при возникновении нештатной ситуации на этапе сближения перемещение бортинженера из спускаемого аппарата в бытовой отсек занимает до трех минут. На экзамене этот переход моделируется. Бортинженер приступает к действиям только через 2-3 минуты после обнаружения экипажем нештатной ситуации. Командир в это время поддерживает ориентацию корабля, но не управляет им до получения данных от бортинженера. Работая с лазерным дальномером и блоком вычисления координат из бытового отсека, бортинженер сообщает командиру дальность зависания до стыковочного узла и параметры скорости — информацию, необходимую для выполнения сближения вручную. Ручное управление заканчивается зависанием с нулевой скоростью на дальности 200 метров.

В ходе экзамена командиры и бортинженеры основного и дублирующего экипажей МКС-64 точно отреагировали на нештатные ситуации, о которых доложили на Землю, и своевременно перешли к ручному управлению, выполняя программу полёта. Действия командира и бортинженера в ходе экзаменационной тренировки оцениваются по таким параметрам, как время выполнения режима, дальность зависания до стыковочного узла, радиальная скорость, расход топлива от начала перехода в ручное управление до зависания.

Экзаменационная комиссия оценила на «отлично» работу экипажей в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова — Сергея Кудь-Сверчкова и Олега Новицкого — Петра Дуброва, отметив высокий уровень знаний и навыков, а также слаженность действий внутри экипажей.

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