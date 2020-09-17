17 тысяч астраханских потребителей газа получили уведомления о направлении материалов в суд

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

17 сентября 2020, 15:10

В рамках мероприятий по снижению просроченной задолженности потребителей региона за потребленный природный газ с начала 2020 года в адрес 17 тысяч абонентов компанией «Газпром межрегионгаз Астрахань» были направлены уведомления о необходимости проведения сверки расчетов и погашения задолженности на общую сумму 431,6 млн рублей. В случае игнорирования уведомления материалы будут направлены в суд для принудительного взыскания долга, суммы пени за просрочку оплаты, а так же судебных расходов.

В настоящее время в законодательстве отсутствуют изменения в порядке и сроках оплаты коммунальных услуг. Обязанность ежемесячно до 10-го числа оплачивать за фактически потребленный газ сохраняется. Работа поставщика газа по сбору платежей осуществляется в штатном режиме, а все платежные агенты продолжают работать в полном объеме, дополнительно предоставляя абонентам возможность производить оплату дистанционно посредством широкого спектра онлайн-сервисов.

«Поставщик газа добросовестно выполняет договорные обязательства по бесперебойной поставке газа и вправе рассчитывать на соблюдение потребителями своих платежных обязательств», — отметил генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Астрахань» Радик Харисов.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» (входит в Группу «Газпром межрегионгаз») — поставщик природного газа промышленным и бюджетным потребителям, а также населению Астраханской области.

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