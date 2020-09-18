В Омске заложили «капсулу времени» Многофункционального спортивного комплекса «Арена Омск»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 18 сентября, в Омске на площадке строительства Многофункционального спортивного комплекса «Арена Омск» состоялась закладка «капсулы времени» с именными памятными шайбами, которая будет храниться в «краеугольном камне» до торжественного момента открытия ледовой арены.

В мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, губернатор Омской области Александр Бурков, председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.

Строительство ледового дворца осуществляется в рамках государственно-частного партнёрства между Правительством Российской Федерации, Правительством Омской области и компанией «Газпром нефть». «Арена Омск» станет площадкой проведения Чемпионата мира по хоккею среди молодёжных команд 2023 года. Ледовый дворец завершит формирование современной хоккейной инфраструктуры в Омске, также включающей академию «Авангард» и сеть открытых школьных ледовых площадок.

«Хоккей – это больше, чем вид спорта. У него славные традиции, культура и огромный потенциал воспитания наших молодых талантов и, самое главное, детей, – отметил Олег Матыцин. – Поэтому «Арена Омск» является не только предметом повышенного внимания. Для нас это не просто участие в качестве партнёра в создании современной инфраструктуры в Омской области, но и демонстрация того, что сегодня все вместе – государство, бизнес-партнёры, руководители регионов – могут и должны делать всё необходимое для того, чтобы наша страна гордилась своими спортсменами. Новый проект аккумулирует самые современные технологии по уровню комфорта, доступности и условий, которые созданы. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы будем свидетелями уже открытия «Арены Омск» для спортсменов и болельщиков».

«Омск исторически всегда жил хоккеем, и практика показывает, что после игр команды «Авангард» у нас даже повышалась производительность труда на наших производственных объектах, – сказал Александр Бурков. – Это говорит о том, что сегодня омичи и «Авангард» – это одно целое. Этот проект – важный шаг к тому, чтобы вернуть Омску почётное звание хоккейной столицы России. Город и область с нетерпением ждут окончания строительства новой ледовой арены, возвращения на родину нашего хоккейного клуба «Авангард» и проведения Чемпионата мира по хоккею среди молодёжных команд».

«Компания «Газпром нефть» как крупнейший социальный инвестор Омской области продолжает развитие спортивной инфраструктуры региона, – подчеркнул Александр Дюков. – Завершение строительства высокотехнологичного и комфортного ледового комплекса позволит сформировать в Омске современный хоккейный кластер, включающий профессиональный клуб, новейшую вместительную арену, детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок, которая на сегодня уже объединяет 35 хоккейных коробок. Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня».

Работы на объекте стартовали в июне 2020 года и к моменту закладки капсулы выполнен нулевой цикл строительства – подготовка к созданию фундаментной плиты. Новый спортивный комплекс будет впечатлять и масштабами, и техническими возможностями. Шестиэтажное здание площадью более 60 тыс. кв. метров рассчитано на 12 тысяч зрителей. Комплекс будет оборудован мультимедийным фасадом площадью 2 тыс. кв. метров. Зрительная чаша спроектирована по стандарту арен Национальной хоккейной лиги. Арена сможет быть трансформирована для проведения соревнований по различным видам спорта, концертов и культурно-массовых мероприятий.

Фото: пресс-служба губернатора Омской области и ПАО «Газпром нефть»

Пресс-служба Минспорта России

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