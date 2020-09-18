В Омске Олег Матыцин и эксперты спортивной отрасли обсудили реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 18 сентября, в рамках рабочего визита в Омск Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в заседании экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» по физической культуре и спорту.

Совет обеспечивает экспертное сопровождение реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Совместная работа руководителей профильных органов власти, учреждений, спортивных федераций направлена на выработку общих подходов по решению актуальных задач развития отрасли физической культуры и спорта в регионах, входящих в состав Ассоциации, обмен опытом и разработку предложений по внесению изменений в действующее законодательство.

«Очень важно, что Ассоциация осуществляет экспертное сопровождение федерального проекта «Спорт – норма жизни», – отметил Олег Матыцин. – Подготовка кадров является ключевым элементом в реализации всех программ. В настоящее время на завершающем этапе находится формирование Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. И в этом отношении нам очень важно мнение экспертного сообщества, руководителей регионов, региональных министерств спорта, образовательных учреждений. Эта Стратегия, прежде всего, должна отражать интересы людей».

В Омской области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» ведётся работа по развитию инфраструктуры не только в областном центре, но и в муниципальных районах. В прошлом году на полях стадионов «Сибирский нефтяник» в Омске и «Нива» в Любино появилось новое покрытие из искусственной травы. В этом году ещё два футбольных поля получат новое искусственное покрытие. Ранее было создано 14 площадок для сдачи норм ГТО, в этом году их появится ещё семь. Кроме того, на территории спорткомплекса «Сибирский нефтяник» начали строить уже седьмой в Омске крытый каток, который станет базой для спортивных школ города по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку.

Фото: пресс-служба губернатора Омской области

Пресс-служба Минспорта России

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